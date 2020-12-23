Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR hakemi Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için Bahattin Şimşek'i ekrana çağırdı. Şimşek, yaptığı izlemenin ardından Luiz Gustavo için verdiği sarı kartı değiştirmedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 21:14
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı.
 
11. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ve ardından VAR odasında hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart incelemesi için Şimşek'i ekrana çağırdı.
 
Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ve kararını değiştirmek için yeterli kanıt olmadığına karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etti.

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