Comolli'nin sadece 3 transferini takımda tuttu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, resmi olarak açıklanmayan sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yaptı...

Formasını çıkarıp, takım elbisesini giyen 40 yaşındaki Belözoğlu, transfer dönemine "Alo ben Emre abin" diyerek bitirdiği 18 transferle damgasını vurdu, Başkan Ali Koç'un göreve geldiği 2018 yılında futbolu emanet ettiği Damien Comolli'nin de izlerini sildi.

Fransız sportif direktör 12 Haziran 2018 - 16 Ocak 2020 arasında toplam 30 oyuncu transferi yaparken bunlardan 22'siyle yollar ayrıldı. Comolli'nın aldığı Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler olarak takımda kalmayı başardı.

Fenerbahçe savunmaya 6, orta sahaya 3 ve hücum hattına ise 7 oyuncu transferi gerçekleştirdi. 15 futbolcuyla yollarını ayıran Kanarya, Vedat Muriqi'ten 17.5 milyon euro gelir elde etti. (Sabah)