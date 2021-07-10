Copa America'da final heyecanı! Arjantin - Brezilya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Lionel Messi kariyerinde Arjantin'le ilk kez kupa kazanmak için Neymar ve arkadaşlarıyla Maracana'da kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın Copa America'da final keyfi birçok iddaa seçeneğiyle Misli.com'da bir başka yaşanır!

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:39
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Copa America'ya Şili beraberliğiyle başlayan Arjantin; sonrasında sırasıyla Uruguay, Paraguay, Bolivya ve Ekvador maçlarını kayıpsız atlatmış, yarı finalde Kolombiya'yı penaltılarla eleyip adını finale yazdırmıştı. Emiliano Martinez'in kalesinde devleştiği Tangocular'da hücum merkezinde Inter forması giyen Lautaro Martinez görev yapıyor. Bir kanatta Lionel Messi'yi, diğer kanatta Angel Di Maria'yı izliyoruz ama TD Lionel Scaloni, Di Maria yerine sol tarafta Nicolas Gonzalez ile maça başlayabilir. Sol bekte ise değişiklik beklenmiyor, Nicolas Tagliafico 11'in değişilmez parçası...
 
B Grubu'nda sadece Ekvador'a puan bırakan Brezilya, finale gelene kadar oynadığı 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Şili ile oynadıkları çeyrek final maçında kırmızı kart gören Gabriel Jesus, 2 maç ceza aldığı için yarı final sonrası finalde de takımını yalnız bırakacak. Onun yokluğunda sağ forvette Everton ismi ön planda... Orta alanda sertliği "Casemiro & Fred" ikilisiyle yukarı çeken Brezilya, hücumda Neymar'ı soldan getirip merkezde Richarlison ile oynuyor. Savunmanın merkezinde ise iki tecrübeli isim, Marquinhos ve Thiago Silva görev yapacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Arjantin 19 maçtır "90 dakika içinde" yenilgi yüzü görmedi! (11 galibiyet - 8 beraberlik)
- Brezilya son 10 maçının 8'inde gol yemedi. (10 maç - 19 gol)
- İki takım en son 15 Kasım 2019'da karşı karşıya geldi ve Neymar'ın oynamadığı maçta Arjantin, Messi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Copa America "final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu! %13'lük kesim Neymar ve arkadaşlarının 90 dakika içinde Arjantin'e üstünlük kurup kupayı kazanacağını düşünüyor. %7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede her iki takımdan da gol bekliyor.
 

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