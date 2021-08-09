Cornelius tamam! Trabzonspor resmi evrakları gönderiyor

Trabzonspor, Parma'da oynayan tecrübeli golcü Cornelius ile anlaşmaya vardı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:21
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Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaşıyor.
 
Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde bordo mavililerin, son aşamaya geldiği belirtildi.
 
ÖZEL UÇAK HAZIR BEKLİYOR
 
Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak isteyen Karadeniz ekibinin Parma ile ödeme şartlarında bazı anlaşmazlıklar yaşadığı ve bunun giderilmesi için görüşmelere devam ettiği, oyuncunun kulübüne 5 milyon Euro civarındaki bir teklifle resmi evrakları gönderdiği öğrenildi.
 
Parma'nın evrakları imzalaması durumunda bu transfer resmiyete dökülecek ve bordo mavililer göndereceği özel uçak ile oyuncuyu Trabzon'a getirecek. 

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Etiketler: Cornelius trabzonspor
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