Courtney Williams ve Hruscakova Galatasaray'da!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, Hruscakova ve Williams ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2011-2012 sezonunda ülkesinin takımlarından Dannax Sport'ta başlayan 25 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Hruscakova, Kosice'de geçirdiği dört sezonun ardından ülkesinin dışındaki ilk deneyimini 2016-2017 sezonu başında Macaristan ekibi Györ ile yaşadı. Hruscakova, 2017-2018 sezonunun ortasında İtalya 'nın Famila Schio ekibiyle sözleşme imzaladı. Bu takımla İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan Hruscakova, daha sonra Fransa temsilcisi Flames Carolo'da forma giydi.