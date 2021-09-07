Coutinho bombası! İzlanda basını Galatasaray dedi...

07 Eylül 2021 Salı - 7:47
İzlanda kaynaklı haber
sitesi Fótbolti Net, Galatasaray
'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona
'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş
'a kiralamasının ardından kadroda yer bulamayacağı konuşulan bir başka isim Coutinho'nun da gönderilmesi gündemde.
Öte yandan Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul
'da bulunmuştu. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile yakın arkadaş. Josef de Souza ise Instagram
hesabından, "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor." paylaşımını yaptı.
29 yaşındaki orta saha, 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool
'dan transfer edilmişti. Barça, 1 sezon sonra da Brezilyalı futbolcuyu 8,5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiralamıştı.