Cristian Tello'nun bonservisi Trabzonspor'a tuzlu geldi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor , Real Betis'te forma giyen kanat oyuncusu Cristian Tello'yu transfer listesine eklemişti.

Sözleşmesi 1 sezon sonra bitiyor

Barcelona altyapısından yetişen Cristian Tello, 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

Trabzonspor resmi teklini yaptı