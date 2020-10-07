Crivelli - Vida takası son anda yattı

Beşiktaş, Başakşehir'de oynayan Crivelli için Vida'yı teklif etti ama...

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:53
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın Hasic kararını verdi Sergen Yalçın Wilshere'ı veto etti Beşiktaş'ın Koita transferi direkten döndü Herkes onun çektiği resti konuşuyor 'Verin tazminatlarımızı gidelim'

Forvet arayışlarına son gün, son saate kadar devam eden ancak girişimlerinden bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın Başakşehir'e de Enzo Crivelli için bir teklif yaptığı bildirildi.
 
Okan Buruk'un kendisini kanat forveti olarak oynatmak istemesi yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşayan Fransız forvetin de bu teklife olumsuz bakmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılar Crivelli'ye karşılık Başakşehir'e Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Domagoj Vida'yı bonservisiyle beraber teklif etti.
 
Ancak Hırvat stoper, Beşiktaş'tan ayrılmayı reddettiği için görüşmelerde ilerleme sağlanamadan bu transfer defteri de kapanmış oldu. (Takvim)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vida crivelli beşiktaş başakşehir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk savaş Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında soğuk savaş
Fenerbahçe'nin nasıl bu kadar transfer yaptığı ortaya çıktı!Fenerbahçe'nin nasıl bu kadar transfer yaptığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol... Beşiktaş'ta Hasic isyanı!Beşiktaş'ta Hasic isyanı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.