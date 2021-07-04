Crystal Palace Patrick Vieira'ya emanet!

Roy Hodgson'la yollarını ayıran Premier Lig ekibi Crystal Palace, Patrick Vieira'yla anlaşmaya vardı.

04 Temmuz 2021 Pazar - 16:58
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Geçen sezonun sonunda görevden ayrılan Roy Hodgson'ın yerine 45 yaşındaki Fransız teknik adam getirildi. 
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Arsenal formasıyla da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.  Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD'nin New York City ve Fransa'nın Nice takımlarında görev yaptı.

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Etiketler: crystal palace vieiria
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