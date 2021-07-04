Crystal Palace Patrick Vieira'ya emanet!

04 Temmuz 2021 Pazar - 16:58
Geçen sezonun sonunda görevden ayrılan Roy Hodgson'ın yerine 45 yaşındaki Fransız teknik adam getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa
Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa
şampiyonluğu, Arsenal
formasıyla da 3 kez Premier Lig
şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolculuk döneminde Milan
, Arsenal, Juventus
, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD
'nin New York
City ve Fransa'nın Nice takımlarında görev yaptı.