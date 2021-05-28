CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Çeyrek final aşamasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ’i 5. maç sonunda geçmeyi başaran temsilcimiz Anadolu Efes , şampiyonluk yolunda Dörtlü Final’in ilk aşamasında CSKA Moskova ile eşleşmişti.

Final Four aşamasına kadar verilen arada Türkiye Baketbol Ligi’nde rakiplerini eleyerek finale kalmayı başaran Ergin Ataman ve öğrencileri, şimdi ise CSKA Moskova ’yı eleyerek Barcelona – Olimpia Milano maçının galibi ile final oynama hedefinde…

Temsilcimizin şüphesiz en büyük iki kozu normal sezon MVP’si seçilen Vasilije Micic ve skorerliğiyle ön plana çıkan Shane Larkin olacak.

Çeyrek final aşamasında bir diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe Beko ’yu elemeyi başaran CSKA Moskova, bu maçlarda özellikle Daniel Hackett ve Will Clyburn önderliğinde hücumlarına şekil vermişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon toplamda 2 kez karşı karşıya gelen CSKA Moskova ve Anadolu Efes maçlarının ikisinde de 160 sayı barajı aşıldı Euroleague normal sezonunda Rusya ’da oynanan ilk maçı CSKA Moskova 100 - 65 kazanırken, İstanbul ’da oynanan karşılaşmayı ise 100 – 70’lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, CSKA Moskova ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği maçta 48% oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU