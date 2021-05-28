CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:09
Çeyrek final aşamasında İspanyol temsilcisi Real Madrid
’i 5. maç sonunda geçmeyi başaran temsilcimiz Anadolu Efes
, şampiyonluk yolunda Dörtlü Final’in ilk aşamasında CSKA Moskova
ile eşleşmişti.
Final Four aşamasına kadar verilen arada Türkiye Baketbol Ligi’nde rakiplerini eleyerek finale kalmayı başaran Ergin Ataman
ve öğrencileri, şimdi ise CSKA Moskova
’yı eleyerek Barcelona
– Olimpia Milano maçının galibi ile final oynama hedefinde…
Temsilcimizin şüphesiz en büyük iki kozu normal sezon MVP’si seçilen Vasilije Micic ve skorerliğiyle ön plana çıkan Shane Larkin olacak.
Çeyrek final aşamasında bir diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe Beko
’yu elemeyi başaran CSKA Moskova, bu maçlarda özellikle Daniel Hackett ve Will Clyburn önderliğinde hücumlarına şekil vermişti.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Bu sezon toplamda 2 kez karşı karşıya gelen CSKA Moskova ve Anadolu Efes
maçlarının ikisinde de 160 sayı barajı aşıldı Euroleague
normal sezonunda Rusya
’da oynanan ilk maçı CSKA Moskova 100 - 65 kazanırken, İstanbul
’da oynanan karşılaşmayı ise 100 – 70’lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyeleri, CSKA Moskova ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği maçta 48% oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU
Euroleague'de Final-Four ilk maçı. Şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes, son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Mike James'in ayrılması ve Militinov'un sakatlığı sonrası Efes favori
gibi gözükse de kolay maç olmayacak. Bolomboy'un oynaması bekleniyor. Hastalığı bulunan İffe Lundberg ise kadroda olacak. Efes'te ise eksik yok. 2019 finalinin rövanşı olacak. Anadolu Efes, geçen yılki seviyesine ulaştı ve herkesten daha iyi basketbol
oynuyor. CSKA Moskova'dan rövanşı alıp finale kalacaklarını düşünüyorum. Handikaplı Efes tercihleri de değerlendirilebilir.