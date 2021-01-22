CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 20 maçta 10 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 6’sında 160 sayı barajı aşıldı.

CSKA Moskova’nın ise bu sezon oynadığı 20 maçın 12’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geleceği maçta %14 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe Beko, farklı Zalgiris yenilgisi sonrası toparlandı ve 5 maçtır kazanıyor. Bu ivme ile lig lideri CSKA Moskova karşısına çıkacaklar. Yeni transfer Kyle Queen bu maçta oynamayacak. Barthel bu hafta da yok. CSKA geçen hafta evinde Barcelona'ya mağlup old. Mike James'in durumu maç saati belli olacak. Birkaç maçtır oynamayan Clyburn ve Hacket'ın da durumları net değil. Fenerbahçe son haftalarda iyi hücum ediyor. CSKA da evinde yüksek skorlara ulaşan bir takım. 154.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.