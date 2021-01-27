CSKA Moskova'da Mike James kadro dışı kaldı!

CSKA Moskova'nın 30 yaşındaki oyuncusu Mike James Fenerbahçe maçından sonra hocası ve takım arkadaşlarıyla kavga ettiği için kadro dışı bırakıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 12:28
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CSKA Moskova'da koç Dimitris Itoudis ve takım arkadaşlarıyla kavga eden Mike James, kadro dışı bırakıldı ve Berlin deplasmanına götürülmedi.Aralık ayında dedesinin cenaze töreni için ABD'ye gitme izni isteyen Mike James, Dimitris Itoudis tarafından bu talebi kabul görmeyince tartıştı. Bu tartışma sonrası Itoudis ve James arasında zaman zaman parkede de soğuk havalar esmeye başladı.
 
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI KAVGA!
 
Mike James'in CSKA Moskova'daki son vukuatı ise Fenerbahçe Beko maçı sonrası yaşandı. Fenerbahçe'nin Moskova'da kazandığı maç sonrası oldukça sinirli olan Mike James, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı. Bu tartışma sonrası Mike James, takımdan uzaklaştırıldı.
 
CSKA, KADRO DIŞI KARARINI AÇIKLADI
 
CSKA Moskova yönetimi Mike James ile ilgili olarak, "Mike James, kulüp kararı gereği Berlin'de takımla birlikte olmayacaktır." açıklaması yaptı.
 
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
 
CSKA Moskova, Mike James'in yerine oyun kurucu arayışlarına başladı. Bir yandan Mike James'in henüz 1 Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini de en hasarsız formülle fesh etme görüşmelerine start verdi.
 
İLK ALTERNATİF SHVED
 
Rus devinin Mike James ile yolları ayırdıktan sonra Khimki'de oynayan eski oyuncusu Alexey Shved için temaslara başladı.

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Etiketler: Mike James cska moskova fenerbahçe beko
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