Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Norveç galibiyetinden dolayı tebrik etti.

AA 27 Mart 2021 Cumartesi - 23:19
İLGİLİ HABERLER
Çağlar Söyüncü'den Haaland sözleri: Cevabı sahada verdik Ozan Tufan'dan Norveç maçı sonrası şut itirafı! Norveç 0-3 Türkiye Vidal'in menajerinden flaş Galatasaray açıklaması 'Burak'ın Fransa'ya gittikten sonraki hali...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu  maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla  arayarak tebriklerini iletti.
 
Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun  telefonundan teknik heyet ve futbolcularla görüştü.
 
 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sayın  Cumhurbaşkanım, iyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla  iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle  muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.
 
Şenol Güneş ise, "Biz de mutluyuz. Oyuncular, Türkiye adına görevimizi  iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı  kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
 
Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna  Güneş, "Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı  etsin. Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah. Çok teşekkürler, çok  naziksiniz." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini  iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum.  Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi, yani kolektif futbolun dersini  verdiniz." dedi.
 
  
 
    Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  kandilini tebrik etti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Tufan attı, ortalık yıkıldı! Milli takımda bir ilk, Sörloth... Ozan Tufan attı, ortalık yıkıldı! Milli takımda bir ilk, Sörloth...
Serdar Tatlı'dan Fatih Terim hakkında şok sözler! 'Neden atmadınız?'Serdar Tatlı'dan Fatih Terim hakkında şok sözler! 'Neden atmadınız?' Fenerbahçe'de golcü problemi bitti! Marega 'çubukluyu' giymeye geliyorFenerbahçe'de golcü problemi bitti! Marega 'çubukluyu' giymeye geliyor The Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyorThe Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.