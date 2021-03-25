Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: "Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak'ı tebrik ediyorum" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip eden Kasapoğlu, maç sonu basın mensuplarına konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Güzel bir başlangıç oldu. Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları oynanacak. O maçlarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek."