Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Shane Larkin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin hakkında konuştu.

16 Aralık 2019 Pazartesi - 0:54
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Anadolu Efes'te bu sezon harikalar yaratan ve geçtiğimiz günlerde Bayern Münih potalarına 49 sayı atarak Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Shane Larkin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi.
 
Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
''BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ''
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.
 
Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamalarda A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söylemiş, bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kararın kendilerinde olmadığını dile getirmişti.
 
''EURO 2020 İÇİN BAKÜ'YE GİDEBİLİRİM''
 
A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 macerası hakkında da konuşan Erdoğan, ''Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim.'' dedi.

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