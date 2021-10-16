Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı’nı Huber Köşkü’nde kabul etti.

16 Ekim 2021 Cumartesi - 17:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı’nı kabul etti.
 
Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, kazandıkları kupayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.
 
 
Huber Köşkü’ndeki kabulde milli takım oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, eski Gençlik ve Spor Bakanları Osman Aşkın Bak ile Akif Çağatay Kılıç yer aldı. 

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Etiketler: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute
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