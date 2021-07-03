Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mektubuna yanıt!

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:56
Fenerbahçe Spor
Kulübü, Başkan Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
’a 3 Temmuz
Kumpası’nın 10. yıl dönümü nedeniyle yazdığı mektubu ve Erdoğan'dan gelen cevabı paylaştı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
’a 3 Temmuz Kumpası’nın 10. yıl dönümü nedeniyle bir mektup yazdı. Başkanımız Ali Y. Koç mektubunda FETÖ’ye karşı Fenerbahçe’nin verdiği mücadelenin önemini belirtirken, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin de FETÖ’ye karşı tavizsiz bir duruş gösterdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Başkanımıza cevaben yazdığı ‘Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı’ başlıklı mektupta “FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır” ifadelerini kullandı.