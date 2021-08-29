Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

29 Ağustos 2021 Pazar - 11:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut'la Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.
 
Erdoğan, bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada bulunamayan diğer sporcular Recep Çiftçi , Zeynep Çelik ve Besra Duman'a da selamlarını göndererek, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti." ifadelerini kullandı. Sporcular da desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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Etiketler: recep tayyip erdoğan 2020 tokyo
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