Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır" ifadesini kullandı.

Team Türkiye ekibine teşekkür eden Erdoğan, okçuluk branşında altın madalya kazanan Mete Gazoz, boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, karatede gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın fotoğraflarının, bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan (artistik cimnastik), Hakan Reçber (tekvando), Hatice Kübra İlgün (tekvando), Rıza Kayaalp (güreş), Yasemin Adar (güreş), Taha Akgül (güreş), Ali Sofuoğlu (karate), Merve Çoban (karate) ve Uğur Aktaş'ın da (karate) isimlerinin bulunduğu bir grafiğe de paylaşımında yer verdi.