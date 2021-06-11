Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere mesaj! 'Çok heyecanlıyım'

11 Haziran 2021 Cuma - 15:00
A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 22:00'de İtalya
ile EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sosyal medya hesabından A Milli Takım'a başarılar diledi.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.
Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.