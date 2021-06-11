Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere mesaj! 'Çok heyecanlıyım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya - Türkiye maçı öncesi sosyal medya hesabından 'Çok heyecanlıyım, Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız' paylaşımında bulundu.

11 Haziran 2021 Cuma - 15:00
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A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 22:00'de İtalya ile EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından A Milli Takım'a başarılar diledi.
 
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
 
Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.
 
Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

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Etiketler: türkiye italya recep tayyip erdoğan
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