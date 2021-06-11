Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere mesaj! 'Çok heyecanlıyım'

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.

Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.