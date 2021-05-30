Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik

Turkish Airlines Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: THY EuroLeagu’de final four mücadelesinden zaferle ayrılarak şampiyon olan takımımız Anadolu Efes’i ülkemize bu gururu yaşattığı için yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop : THY Euroleague finalinde rakibi Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa’nın en büyüğü oldu. Ülkemize böylesi bir gururu yaşatan, bu başarının mimarı antrenör Ergin Ataman ve öğrencilerini tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes Avrupa’nın en büyüğü! Tebrikler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : Euroleague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i cân-ı gönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa’nın devi Anadolu Efes. Euroleague ikinci kez Türkiye’nin! Anadolu Efes sporcularını, teknik ekibini ve yöneticilerini gönülden kutluyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Anadolu Efes, Euroleague yarı finalinde Rus takımı CSKA'yı, finalde de İspanyol takımı Barcelona’yı yenerek şampiyon oldu. Başta oyuncularımız olmak üzere, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum. Potalar, Avrupa’nın en büyüğünü çok iyi tanıyor, çok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Şampiyon Anadolu Efes. EuroLeague finalinde Barcelona’yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Tebrikler Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i kutluyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum.