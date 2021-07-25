Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kutladı. Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonundan Ay-Yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi. Kaptan Eda da Cumhurbaşkanına teşekkür etti.