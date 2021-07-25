Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ı telefonda tebrik etti.

25 Temmuz 2021 Pazar - 14:04 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 14:08
İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları'ndan Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi galibiyet Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu Filenin Sultanları çok rahat! Türkiye: 3 Belçika: 0 Galatasaray Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti Fenerbahçe Opet maça çıkmama kararı aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kutladı. Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonundan Ay-Yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi. Kaptan Eda da Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar tebrik telefonu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Alexandru Cicaldau transferi ortalığı karıştırdı! Görevine son verildi! Alexandru Cicaldau transferi ortalığı karıştırdı! Görevine son verildi!
Beşiktaş'tan bomba transfer harekatı! Divock Origi...Beşiktaş'tan bomba transfer harekatı! Divock Origi... Fenerbahçe'nin 4 yıldızına teklif yağıyor! Fenerbahçe'nin 4 yıldızına teklif yağıyor!  Fenerbahçe'de liste kabarık! İlk hedef eski Barcelonalı...Fenerbahçe'de liste kabarık! İlk hedef eski Barcelonalı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.