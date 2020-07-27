Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giydiği 12 numaralı forma emekli edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı açılışında giydiği 12 numaralı forma ise düzenlenen şampiyonluk gecesinde emekli edildi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:20 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 7:23
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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başakşehir Stadı’nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.
 
Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı.
 
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.
 
 

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