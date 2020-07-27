Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giydiği 12 numaralı forma emekli edildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:20
| Son Güncelleme : 27 07 2020 - 7:23
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir
, şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın, Başakşehir Stadı’nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.
Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.