Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

DHA 27 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 15:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'i ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekindi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

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