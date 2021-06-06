Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşekkürler çocuklar

06 Haziran 2021 Pazar - 23:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Polonya
'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa
Şampiyonası'nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."