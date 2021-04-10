Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF yöneticileri ve oyuncularını kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri ve oyuncularını kabul etti.

DHA/AA 10 Nisan 2021 Cumartesi - 0:00
İLGİLİ HABERLER
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank! Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.
 
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
 
Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk Vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra Milli takım içinde ter dökecek.
 
Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Lille'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik uçurdu! Tarihe geçti... Lille'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik uçurdu! Tarihe geçti...
Belhanda'nın yeni adresini duyurdular! Türkiye'de kalıyor, imza...Belhanda'nın yeni adresini duyurdular! Türkiye'de kalıyor, imza... Batuhan bombası! Süper Lig devinden resmi teklif, sezon sonu...Batuhan bombası! Süper Lig devinden resmi teklif, sezon sonu... 3 İrfan Can Kahveci eder! Fenerbahçe'de kaçan büyük balık...3 İrfan Can Kahveci eder! Fenerbahçe'de kaçan büyük balık...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.