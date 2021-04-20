Cüneyt Çakır iddiası bomba etkisi yarattı! Kariyeri...

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından gözler UEFA ve FIFA'ya çevrildi. UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılan takım, futbolcu ve hakemleri hiçbir şekilde tanımayacağını ve kendi organizasyonlarında yer vermeyeceğini açıklarken; Avrupa Süper Lig kulüpleri yeni bir dünya inşa etmek için tüm çalışmalarını hazırladı.

Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak olan 12 kulübü kesinleştiren organizasyon, +8 daha kulübe daha bu organizasyonda yer verecek. Peki maçları hangi hakemler yönetecek? UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde görev alacak olan hakemlere kendi organizasyonlarında görev vermeyecek ve bu hakemlerin yerel liglerinde de görev almaması için yerel federasyonlar ile görüşecek.