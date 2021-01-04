Curry kariyer rekorunu kırdı! 62 sayı...

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin kariyer sayı rekoru (62) kırdığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-122 yendi.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:06
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Stephen Curry, Warriors'ın sahasında Trail Blazers'ı 137-122 yendiği karşılaşmada 62 sayı kaydederek tarihe geçen performanslardan birine imza attı. Daha önce 2013'teki bir maçta New York Knicks'e karşı 54 sayı atan Curry, kariyer rekorunu da kırmış oldu.
 
Üçüncü galibiyetini alan Warriors'ta Andrew Wiggins 21, Kelly Oubre Jr 17 sayı buldu.
 
Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 32, CJ McCollum'un 28 sayısı sezonun üçüncü yenilgisini önleyemedi.
 
Lakers'tan üst üste 3. galibiyet
 
Son şampiyon Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies deplasmanında 108-94 kazandı.
 
Art arda 3. olmak üzere 5. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Anthony Davis 17, Montrezl Harrell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
 
Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Kyle Anderson 18, Jonas Valanciunas ve Tyus Jones 14'er sayı kaydetti.
 
Sonuçlar
 
Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-122
 
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 122-123
 
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 94-108
 
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 109-124
 
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-130
 
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 118-108
 
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 107-112
 
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 137-122
 

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Etiketler: nba curry Golden State Warriors Stephen Curry Portland Trail Blazers
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