Cyle Larin için geldiler ama geç kaldılar

ABD'nin Seattle Sounders takımı Larin için Beşiktaş'ı yokladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 10:35
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Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı, Kartal'ın 25 yaşındaki forveti Cyle Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.
 
SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM
 
Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesinde Aboubakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu. İki kulüp temsilcileri devre arasında bu transferi görüşmek üzere sözlü anlaşma sağladı.
 
ESKİ KONTRATLAR BAŞINA DERT OLDU
 
Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının yüzde 80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş, bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi. Üç oyuncunun devre arasına kadar hiçbir maça çıkmadan kazanacakları ücret toplamı yaklaşık olarak 1.5 milyon Euro olacak.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: larin beşiktaş Seattle Sounders
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