Cyle Larin şov yapıyor! Hat-trick...

Kanada - Bermuda maçında şov yapan Larin rakip ağlara 3 gol gönderdi.

26 Mart 2021 Cuma - 8:07
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2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. Kuzey Amerika temsilcisi Kanada, Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Cyle Larin (3), Richie Laryea ve Thep Corbeanu kaydetti.
 
Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile Beşiktaş'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da maçta forma giydi.
 
Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.

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Etiketler: larin kanada
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