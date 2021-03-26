Cyle Larin şov yapıyor! Hat-trick...

26 Mart 2021 Cuma - 8:07
2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. Kuzey Amerika
temsilcisi Kanada
, Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Cyle Larin (3), Richie Laryea ve Thep Corbeanu kaydetti.
Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile Beşiktaş
'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da maçta forma giydi.
Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.