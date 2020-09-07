D-Smart’ta dolu dolu spor!

D-Smart Spor Kanalları’nda bu hafta dolu dolu geçecek. Gloria Cup maçları, 13 adet WTA İstanbul Tennis Championship maçı programda yer alacak. Tenis maçlarının 4 tanesi 77. Kanal Spor Smart, 9 tanesi 82. Kanaldan naklen yayınlanacak.TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz de korta çıkacaklar. İstinye'deki TTF Tenis merkezinde oynanacak turnuvada 13 maç naklen D-Smart Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova'nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda salı ve çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19:00'da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, çarşamba akşamı saat 19:00'da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.