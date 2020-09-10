D-Smart'ta dolu dolu spor

D-Smart Spor Kanalları’nda bu hafta dolu dolu geçecek.

10 Eylül 2020 Perşembe - 15:30
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Laliga ile birlikte Gloria Cup maçları da belli oldu, yarın 3 maç canlı yayınlanacak 2’si Spor Smart’ta olacak. 
Buna göre spor kanalları yayın akısımız aşağıdadır. LaLiga, Gloria Cup Basketbol Turnuvası,Almanya Kupası, WTA Istanbul Tenis Turnuvası, İspanya Basketbol Ligi hepsi yalnızca D-Smart ve D-Smart GO’da.
 
11 EYLÜL CUMA
13.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
15.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
14.30 Tofaş Galatasaray – CANLI - 82. KANAL
17.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko CANLI - (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART 
19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
20.30 Kızılyıldız  – Pınar Karşıyaka  (Basketbol-Gloria Cup) CANLI – SPOR SMART
 
12 EYLÜL CUMARTESİ
14.30 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART + YOUTUBE
18.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final) – CANLI 82. KANAL 
19.30 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )
20.15 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI – 82. KANAL
22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART 
22.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – CANLI - TENERIFE – REAL MADRID – 82. KANAL
00.00 ALMANYA KUPASI 1. TUR – NURNBERG – LEIPZIG – BANT – SPOR SMART
01.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – BANT – BASKONIA – BARCELONA – SPOR SMART
 
13 EYLÜL PAZAR
13.00 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI - 82. KANAL
14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – 82. Kanal 
15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI -  82.Kanal 
19:00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. Kanal
19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART
21.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – BANT – 82. Kanal
22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART
00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ – BANT – SPOR SMART 
 
14 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 LALIGA ÖZEL PROGRAMI – CANLI – SPOR SMART 
21.45 ALMANYA KUPASI 1. TUR - DUISBURG – DORTMUND  - CANLI – SPOR SMART
 

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