D-Smart'ta dolu dolu spor

10 Eylül 2020 Perşembe - 15:30
Laliga ile birlikte Gloria Cup maçları da belli oldu, yarın 3 maç canlı yayınlanacak 2’si Spor
Smart’ta olacak.
Buna göre spor kanalları yayın akısımız aşağıdadır. LaLiga, Gloria Cup Basketbol
Turnuvası,Almanya Kupası, WTA Istanbul Tenis
Turnuvası, İspanya
Basketbol Ligi hepsi yalnızca D-Smart
ve D-Smart GO’da.
11 EYLÜL CUMA
13.00 WTA İstanbul
Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
15.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
17.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko
CANLI - (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
20.30 Kızılyıldız – Pınar Karşıyaka
(Basketbol-Gloria Cup) CANLI – SPOR SMART
12 EYLÜL CUMARTESİ
14.30 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART + YOUTUBE
18.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final) – CANLI 82. KANAL
19.30 LA LIGA – GRANADA
– A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )
20.15 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI – 82. KANAL
22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART
22.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – CANLI - TENERIFE – REAL MADRID – 82. KANAL
01.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – BANT – BASKONIA – BARCELONA
– SPOR SMART
13 EYLÜL PAZAR
13.00 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI - 82. KANAL
14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – 82. Kanal
15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82.Kanal
19:00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. Kanal
19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART
21.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – BANT – 82. Kanal
22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART
00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ – BANT – SPOR SMART
14 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 LALIGA ÖZEL PROGRAMI – CANLI – SPOR SMART
21.45 ALMANYA KUPASI 1. TUR - DUISBURG – DORTMUND - CANLI – SPOR SMART