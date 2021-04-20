Daha kurulmadan 2 ayrılık! Avrupa Süper Ligi'nde çatlak

Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Avrupa Süper Ligi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Guardian yakın zamanda organizasyonda çatlaklar olabileceğini okuyucularına duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal Liverpool ve Tottenham'dan ikisinin ciddi şekilde ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Chelsea ve Manchester City'nin ayrılmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

Liverpool da ayrılabilir

İngiliz basınından The Sun ise bir kulübün taraftar baskısı nedeniyle turnuvadan çekilebileceğini yazdı. Bu kulübün Liverpool olduğu düşünülüyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

Taraftardan büyük tepki gelmişti