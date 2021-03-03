Daha önce böyle bir tepki olmamıştı! Fatih Terim çıldırdı

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra oyun un kontrolü bizdeydi, yine pozisyon bulduk ama en son Emre'nin atamadığı... Böyle oyunlarda öne geçmek tüm gidişatı değiştirir. Özellikle başka bir oyun oynanır 1-0 sonrası, bizim de işimize gelir.

Bu kadar pozisyon sonrası devreye 1-0 geride girmek hiç hoş olmadı bizim için. Penaltıda hiçbirimiz mutabık kalamıyoruz. Cüneyt Hoca bize penaltıda öyle bir izah etti ki biz özür dileyecektik az daha, e bugünkü nereden geliyor?

2 gün evvel VAR'daydı Cüneyt Çakır. Bugün niye apar topar verildi buraya? Orada skandal bir karara imza atmış. Bizim maçımızda yapılanlarda yine orada, şimdi yine burada.

Mohamed'in kırmızı kartı hele hele, çok yazık. Kafasıyla, attırmak için dirseğe doğru gidiyor. Hani şiddet olunca yeterli şiddet görmemişti Alanya 'daki Zorbay Hoca? 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi o.

Bir tuzaktır diyorum, bugün düşürüldük diye düşünüyorum. Bize daha kolay veriliyor ve daha kolay verilmiyor. Bizim iyi-kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez ama doğru-yanlış karar herkesi ilgilendirir.

Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. O zaman hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif, o da kırmızı kart. E neredesin VAR? Bunlar VAR'a gidip gelmeyi zül addediyorlar herhalde.

Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, VAR'daki çağıramaz Cüneyt abisinden korkudan. VAR'dayken de o müdahale etmez. Bizim inancımız, yüreğimiz her şeye yeter.

Luyindama'nın yaptığı kırmızı kart diyorum ben çıkıp, e değilmiş, özür mü dileyelim?

Biz bugün yine seyirciyle oynadık. Tribünler dolu. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Devre arası gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı öğrenelim ki bunlar stadı terk etmezse oynamıyoruz diyelim ama karşılığına kurallar yok. Bugün doluydu.

Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyunumuzu kritik ederler, ben de oyuncularımla edebilirim. Ankaragücü'nün mücadelesine saygı duyuyorum, tebrik ediyorum. Ona bir şey demiyorum.

2. yarı 6 dakika durdu, 3 dakika 1 saniye sadece Mohamed'in atılışı. Sadece. 83'te yalandan kaleciyi ikaz ediyorsun. Ben de 4. hakemden rica ettim, sakın kaleciye kart göstermesin, artık bu bize hakaret olur.

Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. İyi olsun diye genç hakemlere destek olalım diye çırpınıyoruz. Bundan sonra asla. Her yerde ceza almamaya özen göstererek, artık nereye kadar göstereceksek

Galatasaray, ver, bilmem ne, ver, ver ya, doğru bildiğini ver. Şurada Ömer'inki faul değilse futbolla ilgili hakemin düdük çalmaması lazım. Neden faule taktık? E kardeşim 2-1, son dakika.

Ben mağlubiyeti çok gördüm, bunları çok yaşadık. Allah'a şükür hepsinin altından kalktık. Hep öndesiniz ya, her hafta sizden bahsediliyor ya. Kazanan da kaybeden de memnun değil, demek ki bir şey var abi.