Daha önce yapmıştı! Pelkas'tan Trabzonspor açıklaması

Daha önce Trabzonspor'a deplasmanda gol atma başarısı gösteren Pelkas kritik maç öncesi "Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." dedi.

14 Ekim 2021 Perşembe - 11:05
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacak. Milli arada bordo-mavililere dair çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Yunanistan milli takımıyla oynadığı maçlar sonrası ülkesinin basınına konuştu.
 
Pelkas konuşmasında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Trabzonspor ağlarını sarsmak istediğini ifade etti. Yıldız isim, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." dedi.
 
"UZAKTAN ŞUTLARIMI YENİDEN DENEYECEĞİM"
 
Pelkas, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim" ifadelerini kullandı. Pelkas, bu sezon toplamda 5 müsabakada forma giyerken henüz gol veya asist üretemedi.

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Etiketler: pelkas fenerbahçe trabzonspor
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