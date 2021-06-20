Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son ismin Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic olduğu iddia edilirken, EURO 2020'de mücadele eden takımına odaklanan deneyimli teknik direktör bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.



Dalic ne söyledi?



Hırvat basınından Vecernji list'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadığını belirten Dalic sadece Hırvatistan Milli Takımı'na odaklandığını söyledi: