Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması

20 Haziran 2021 Pazar - 16:22
Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son ismin Hırvatistan
Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic olduğu iddia edilirken, EURO 2020'de mücadele eden takımına odaklanan deneyimli teknik direktör bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.
Dalic ne söyledi?
Hırvat basınından Vecernji list'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadığını belirten Dalic sadece Hırvatistan Milli Takımı'na odaklandığını söyledi:
"Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadım. Bu söylentiler umurumda değil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan Milli Takımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım.