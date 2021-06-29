Dalic'ten flaş istifa açıklaması

Dün akşam İspanya'ya 5-3 yenilerek EURO 2020'ye veda eden Hırvatistan'da tecrübeli teknik adam Dalic ""Görevim hakkında cevap vermenin ne zamanı ne de yeri!" açıklamalarında bulundu.

29 Haziran 2021 Salı - 9:35
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Hırvatistan Milli Takım hocası Zlatko Dalic, EURO 2020 Son 16 Turu'nda İspanya'ya elendikleri maçın ardından istifa sorusuna yanıt verdi.
 
Karşılaşmada 3-1'den geriden dönen ve 3-3'lük eşitliği yakalayan Hırvatistan, uzatma bölümün ilk devresinde kalesinde iki gol gördü ve 5-3'lük skorla turnuvaya veda etti.
 
"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde soruyu yanıtlayan 54 yaşındaki Hırvat teknik adam "Görevim hakkında cevap vermenin ne zamanı ne de yeri! Görev sürem 2022'nin sonuna kadar sürüyor. Şimdi gerçekten bunu konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.
 
FENERBAHÇE İÇİN NE DEMİŞTİ?
 
Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kısa bir süre önce Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklama yapmıştı. Zlatko Dalic, Hırvat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." yanıtını vermişti.

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Etiketler: dalic hırvatistan
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