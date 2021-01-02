Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'ten Hadise paylaşımı!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, dün gece oynadığı Miami Heat maçının ardından evine dönerken arabasında Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısını dinledi. Basketbolcu, dinlediği şarkıyı Instagram paylaşımında gösterdi.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 17:14
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NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, dün gece yaptığı bir paylaşımla Türk hayranlarını sevindirdi.
 
Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediğini gösterdi. 
 
 
Hadise'nin seslendirdiği ve Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Düm Tek Tek şarkısı, yarışmada Türkiye'ye dördüncülük kazandırmıştı. 
 
 
 
 

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Etiketler: NBA Dallas Mavericks Luka Doncic Hadie
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