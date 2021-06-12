Danimarka 0-1 Finlandiya (EURO 2020 maçı)

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, kaldığı yerden devam ederken mücadeleyi Finlandiya tek golle kazandı.

12 Haziran 2021 Cumartesi - 22:52
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EURO 2020 B Grubu'nda Christian Eriksen'in yürekleri ağza getirdiği maçta Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.
 
Christian Eriksen'in fenalaşması sonrasında yarıda kalan maç, yaklaşık 1 buçuk saat sonra kaldığı yerden devam ederken mücadeleyi Finlandiya tek golle kazandı.
 
İlk gelişen ciddi atakta 60. dakikada Pohjanpalo ile 1-0 öne geçen Finlandiya, Danimarka karşısında 72 yıl sonra galip geldi.
 
Öte yandan Danimarka'da Hojbjerg'in kullandığı penaltıyı Hradecky kurtardı.

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