Danimarka ayaklandı! 'Maç tekrarlansın'

‘Üzgün ama gururluyuz’



Danimarka Milli Takımı, EURO 2020’ye yarı finalde veda etmesinin ardından ülkeye döndü. Kopenhag’da havaalanında yaklaşık 200 taraftar karşılama düzenleyerek sevgi gösterisinde bulundu. Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand alanda yaptığı konuşmada “EURO’de yarı final oynadık. Bu turda elendiğimiz için üzgünüz ama gururluyuz. Dünya Kupası’nda daha iyi bir sonuç alacağız. Ayrıca Christian Eriksen’in burada olmasına minnettarım. Bu şampiyonada en önemli olan şey” dedi. (Skorer)