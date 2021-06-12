Danimarka'da Eriksen sahada fenalaştı! UEFA maçı erteledi

EURO 2020'de Finlandiya ile karşı karşıya gelen Danimarka'da Eriksen sahada fenalaştı. UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı

12 Haziran 2021 Cumartesi - 20:04
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EURO 2020'de Finlandiya ile karşı karşıya gelen Danimarka'da Eriksen sahada fenalaştı. Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi.
 
Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında bir anda yerde kalan Eriksen'e kalp masajı yapıldı. Eriksen sedyeye alındı, sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi yok.
 
Takım arkadaşları sedyenin etrafında Eriksen'in yanı başından ayrılmadı ve onunla birlikte sahadan ayrıldı. Finlandiya takımı soyunma odasına gitti.
 
MAÇ ERTELENDİ
 
UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı

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