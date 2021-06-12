Danimarka'da Eriksen sahada fenalaştı! UEFA maçı erteledi

12 Haziran 2021 Cumartesi - 20:04
EURO 2020'de Finlandiya
ile karşı karşıya gelen Danimarka
'da Eriksen sahada fenalaştı. Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi.
Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında bir anda yerde kalan Eriksen'e kalp masajı yapıldı. Eriksen sedyeye alındı, sağlık
durumu hakkında henüz bir bilgi yok.
Takım arkadaşları sedyenin etrafında Eriksen'in yanı başından ayrılmadı ve onunla birlikte sahadan ayrıldı. Finlandiya takımı soyunma odasına gitti.
MAÇ ERTELENDİ
UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı