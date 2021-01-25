Danny Rose için bir teklif daha

Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose için 650 bin euro teklif etti.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:57
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Transferde yakın zamanda hareketli günler geçirmeye aday olan Trabzonspor, Tottenham'ın tecrübeli oyuncusu Danny Rose'u almak için baskısını artırdı. Karadeniz temsilcisi 30 yaşındaki oyuncuya yaptığı yarım sezonluk 500 bin euro'yu bulan teklifini artırdı.
 
Bordo-mavililerin yeni önerisi 650 bin euro oldu. Bunda en büyük etken oyuncunun Tottenham'dan bedelsiz çıkışına izin verilmesi. İngiliz ekibi, sezon sonu kontratı biten Rose için bonservis bedeli istemeyince Fırtına da oyuncuya teklifini yükseltebildi.
 
3.5 YILLIK SÖZLEŞME
 
Karadeniz ekibinin, Danny Rose'a 3.5 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Hem sol bekte hem de orta sahanın solunda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde gelecek sezon 1 milyon 250 bin euro kazanacak.
 
İNGİLİZLERE GÖRE İŞ BİTTİ
 
Trabzonspor cephesinde Danny Rose transferinde bunlar yaşanırken İngiltere'ye bakılınca iş bitti. Ada medyası, 30 yaşındaki oyuncuya kolajla bordo-mavili formayı giydirerek transferin kısa süre içinde tamamlanacağını yazdı.
 
Rose 6 farklı takımda 286 maçta forma giydi. 11 gol attı, 32 asist yaptı. 43 gole direkt etkisi oldu.

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Etiketler: Danny Rose trabzonspor
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