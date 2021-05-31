Danny Welbeck boşa çıktı Fenerbahçe hemen harekete geçti

Yeni sezon öncesinde forvet hattında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin gündemine gelen son golcü Danny Welbeck...

Ada’dan da teklifler var

Takımının Premier Lig’de kümede kalmasında, özellikle kritik haftalardaki performansıyla büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncuya, Ada’dan da bazı teklifler geldiği öğrenildi.