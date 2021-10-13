Daum açıkladı! 'Kuntz'u ağlatan şey...'

Letonya'ya atılan son saniye golünden sonra göz yaşlarını tutamayan Kuntz hakkında yorumlarda bulunan Christoph Daum "Türkiye ile derin bağları olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir ifadesi" sözlerini sarfetti.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 10:03
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Türkiye'yi yakından tanıyan ve tıpkı vatandaşı Kuntz gibi her fırsatta, "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen Daum, Letonya maçındaki o gözyaşlarını değerlendirdi.
 
İşte Daum'un Kuntz sözleri: 
 
- Stefan Kuntz, Thomas Tuchel veya Julian Nagelsmann gibi Almanya'nın başarılı yeni nesil koçlarından biridir.
 
- Stefan Kuntz, Almanya ve Avrupa'daki birçok büyük kulüp listesindeydi, ancak Japonya'daki Olimpik U21 Turnuvası nedeniyle müsait değildi.
 
- Stefan Kuntz, bu oyuncuların potansiyeline fazlasıyla inandığı için Türk Milli Takımı'nı seçti.
 
- Stefan Kuntz, tüm Türk futbolseverleriyle özdeşleşecek ve Türk futboluna en iyi şekilde yardımcı olacaktır.
 
- Maç sonundaki duygusal tepkisi, onun Türkiye ile derin bağları olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir ifadesi. Stefan otantik bir karakter ve Türk zihniyetini dürüstçe anlıyor ve yaşıyor. Türk Milli Takımı'na en iyi şekilde yardımcı olacaktır.
 
Daha önce Türkiye lehine açıklamalar yaptı
 
Daha önce Almanya'da polemik konusu olan "Asker Selamı"yla ilgili de Türkiye lehine açıklamalar yapan ve "Türkiye'de asker halkın samimiyetle güven duyduğu insanlardır. Asker arkadaş gibidir. Bu nedenle asker selamına siyasi yorumlar yüklemek doğru değildir" anlamında açıklamalar yapan Daum'un ismi sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de anılmıştı.
 
Alman hoca, Kuntz'un zor bir dönemde Milli Takım'ın başına geçmesini büyük bir risk olarak görmüş ve kabul etmemesini tavsiye etmişti.

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Etiketler: kuntz daum
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