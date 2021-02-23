Daum'dan Fenerbahçe açıklaması geldi

Şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Daum, 'şu anda konuşmak doğru değil' dedi.

23 Şubat 2021 Salı - 9:47
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini söylemişti.
 
Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara efsane futbol adamı, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı
 
Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.

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Etiketler: daum fenerbahçe
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