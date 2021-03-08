Daum resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan C.Daum " Yıllardır bu paylaşımları yapıyorum" ifadelerini kullandı.

08 Mart 2021 Pazartesi - 7:53
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Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Fenerbahçe maçları sonrasında yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla ilgili konuştu.
 
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kendisinin puan kayıpları sonrası yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duydukları yönündeki açıklamalar için Beyaz TV'ye konuşan Daum şunları söyledi:
 
"Öncelikle Türkiye ile çok güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Bununla gurur duyuyorum ve arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Türkiye benim hep ikinci evim ve bunun sadece futbolla alakası yok. Herhangi bir futbol kulübü ile de alakası yok. Ama adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim."

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Etiketler: daum fenerbahçe
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