Daum: Terim'e ve Galatasaray'a her zaman saygılı olacağım

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Fatih Terim 'in istifa haberinin manşette olduğu gazete yi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşımın çok konuşulmasının ardından Daum, Akşam Gazetesi'ne açıklama yaptı.