Daum'un Emre Belözoğlu yorumu kafaları kurcaladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, iki takımın başında bulunan genç teknik adamları değerlendirdi.

Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın performansını "Harika" olarak nitelendiren ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Daum, Emre Belözoğlu konusunda ise "Pro lisansı olmadığı için değerlendirme yapmam doğru olmaz." mesajı verdi.

İşte Daum'un o sözleri:

"SERGEN KENDİNİ KANITLADI, EMRE'NİN PRO-LİSANSI YOK"