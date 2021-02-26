Daum'un paylaşımı bomba etkisi yarattı

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum'un paylaşımı heyecan yarattı.

26 Şubat 2021 Cuma - 16:41 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 16:46
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Süper Lig'e yenilenmiş kadrosuyla iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yaşanan beklenmedik puan kayıplarının yanı sıra sahada ortaya konan etkisiz futbol camianın moralini bozdu. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefine ise teknik direktör Erol Bulut getirildi. Taraftarın büyük tepki gösterdiği 46 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği sorgulanmaya başladı ve Christoph Daum sesleri yükselmeye başladı. Alman teknik adam sosyal medyada yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken bu paylaşımlara bir yenisini ekledi..
 

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Etiketler: Christoph Daum fenerbahçe
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