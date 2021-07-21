David Alaba resmen Real Madrid'de

Real Madrid tecrübeli sol bek Alaba ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 16:01
İLGİLİ HABERLER
Kocaelispor'dan Mustafa Reşit Akçay kararı... İsmail Köybaşı Trabzonspor'da Cimbom yeniden Mario Lemina'ya döndü Antalyaspor'dan Poli sürprizi Pivot forvet istiyorum dedi 1.94'lük kule...

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, geçtiğimiz ay beş yıllığına anlaşma sağladığını duyurduğu David Alaba için resmi imza töreni düzenledi.
 
Törene 29 yaşındaki Alaba'nın yanı sıra Real Madrid başkanı Florentino Perez katıldı. Perez, "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ve bu kulübün başarıya olan tutkusu hiçbir zaman sona ermeyecek." ifadelerini kullanırken, Alaba ise "Birçok şampiyonluk kazandım ama Real Madrid formasını giyebilmek beni heyecanlandırıyor. Gururluyum." dedi.
 
Beş yıllık sözleşmeye imza atan Avusturyalı futbolcu, 2011'den beri aralıksız olarak Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giyiyordu. EURO 2020'de Avusturya Milli Takımı ile dört maça çıkan Alaba, Bayern formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkmış, iki gol ve yedi asistlik performans göstermişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: alaba real madrid
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
PSV - Galatasaray maçında kadrolar belli oldu! İlk 11'lerde sürpriz Mostafa Mohamed... PSV - Galatasaray maçında kadrolar belli oldu! İlk 11'lerde sürpriz Mostafa Mohamed...
'Şampiyonluk görmüş kaleci' dediler Mert Günok bombasını patlattılar'Şampiyonluk görmüş kaleci' dediler Mert Günok bombasını patlattılar Fenerbahçe eski defteri geri açtı! Transferde Süper Lig'e döndüFenerbahçe eski defteri geri açtı! Transferde Süper Lig'e döndü Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif! 'Oynatmayacaksanız bize verin'Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif! 'Oynatmayacaksanız bize verin'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.