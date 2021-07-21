David Alaba resmen Real Madrid'de

Beş yıllık sözleşmeye imza atan Avusturyalı futbolcu, 2011'den beri aralıksız olarak Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giyiyordu. EURO 2020'de Avusturya Milli Takımı ile dört maça çıkan Alaba, Bayern formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkmış, iki gol ve yedi asistlik performans göstermişti.